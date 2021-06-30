В Амурской области остаются подтопленными 1738 приусадебных участков

Фото: правительство Амурской области

По состоянию на 30 июня, на территории 23 населенных пунктов Приамурья подтоплены 750 жилых домов. За минувшие сутки от воды освободились 33 жилых дома. Без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов.

Остаются подтопленными 1738 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, 5 мостов. Наибольшее число участков подтопило в Благовещенском районе: с. Марково – 182, с. Игнатьево – 230, с. Заречное – 12, с. Сергеевка – 321, с. Бибиково – 10, с. Каникурган – 1, с. Владимировка – 600, с. Усть-Ивановка – 4, с.Михайловка – 7.

В четырех муниципальных образованиях организовано 11 лодочных переправ. Всего за сутки было переправлено 225 человек, с нарастающим итогом 1017 человек.

Развернуто десять пунктов временного размещения, в которых сейчас находится 405 человек, 168 из которых дети

За весь период паводков было эвакуировано 2740 человек, в том числе 776 детей, из них 2335 человек (включая 611 детей) размещены у родственников.