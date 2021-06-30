В Благовещенске в районе Тайвань построят общедоступную спортивную площадку

Фото: администрация города Благовещенска

Спортивная площадка появится в Благовещенске в районе дома по ул. Муравьева-Амурского, 18.

- Можно сказать, что этот проект – командная работа. Еще в период, когда строилась общественная территория – сквер на Зеленой, мы стали обсуждать идею строительства спортивной площадки. Общественная территория все-таки больше предназначена для прогулок с детьми, спокойного отдыха, проведения различных развлекательных и культурных мероприятий. Вместе с тем, детям постарше, подросткам, спортсменам, необходимо место, где они могли бы играть в командные спортивные игры, активно и с пользой проводить время. Совместно с жителями мы выбирали участок и работали с администрацией Благовещенска, – рассказали в Благовещенской городской думе.

Проект поддержали финансово благодаря участию жителей района в «народном голосовании». Из представленных проектов по благоустройству большинство участников проголосовало за спортивный объект.

- Это будет универсальная площадка с очень хорошим набором оборудования и снарядов. Ребята смогут играть здесь в пляжный волейбол, в мини-футбол, в баскетбол и заниматься воркаутом. В зоне воркаута подрядчик установит брусья, перекладины, рукоход, скамьи для выполнения упражнений на пресс. Площадка будет огорожена. Самое главное, что она будет общедоступной, а значит, у жителей района будет больше возможностей для занятий физкультурой и спортом, – сообщил Александр Синьков, заместитель председателя Законодательного собрания Амурской области.

Аукцион по определению подрядчика пройдет в начале июля. Завершить работы по строительству спортивной площадки планируется к концу сентября.