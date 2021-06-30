В село Cергеевка отправился теплоход с гуманитарным грузом

В Сергеевку передали оборудование для восстановления энергоснабжения, топливо, медикаменты и корм для домашних животных Фото: Правительство Амурской области

Утром 30 июня от причала Центра государственной инспекции по маломерным судам в село Сергеевку Благовещенского района вышел теплоход Главного управления МЧС России по Амурской области «Альбатрос». Сотрудники благовещенского пожарно-спасательного гарнизона погрузили на борт судна бутилированную воду, продукты питания, предметы первой необходимости общим весом около 3 тонн.

- На сегодняшний день использование водной артерии – единственная возможность добраться до Сергеевки, поэтому рейсы будут совершаться туда до стабилизации обстановки. Время следования до населенного пункта составит около 12 часов. Если появятся желающие эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам, то на обратном пути теплоход доставит жителей села в Благовещенск, - рассказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области Александр Коваленко.

Помощь для жителей Сергеевки собрали и привезли родственники, неравнодушные жители Благовещенска и общественные организации. Среди прочего в Сергеевку передали оборудование для восстановления энергоснабжения, топливо, медикаменты и корм для домашних животных.