Два брата пропали в Завитинском районе

Уже организованы поиски Фото: читатели

В Завитинском районе пропали двое военнослужащих. В субботу 26 июня два брата ушли рыбачить и до сих пор не вернулись домой. Родные и близкие просят помочь в поисках.

Пропали Павел Гопкало 1993 года рождения и Кирилл Самодуров 2000 года рождения – два брата военнослужащие части 21729 в селе Екатеринославка. В субботу 26 июня они пошли на рыбалку, на реку Дея. С тех пор их никто не видел. Родственники обратились в полицию.

В Завитинском районе уже организованы поиски. Однако за прошедшие четыре дня они не принесли никаких результатов.

«Вся полиция, все знают, что они пропали. Но с субботы не могут найти. Мы просим помощи, вдруг кто-то видел их или что-то знает» – рассказали члены семьи.

Если кому-то, что-то известно о местонахождении амурчан, просьба обратиться по телефону: 8-924-141-45-22 или 8-914-574-48-56.