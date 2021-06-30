За сутки в Амурской области коронавирус подтвердили у 83 человек

У одного человека заболевание протекает в бессимптомной форме Фото: Татьяна РЯБОВА

За сутки 30 июня в Амурской области зарегистрировали 83 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 57 заболевших (69%) переносит вирус в форме ОРВИ, 25 (30%) – в форме пневмонии. Еще один человек (1%) переносит коронавирус в бессиптомной форме.

Темп прироста за последние сутки составляет 0,3 %, показатель заболеваемости – 3081,17 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 090 случаев. Всего обследовано на COVID 1 030 916 человек, в том числе за последние сутки – 2 389.