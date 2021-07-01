В Амурской области осудили мужчину, виновного в смертельном ДТП

Амурчанин нарушил не одно правило дорожного движения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Архаринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего жителя села Журавлевка. Он признан виновным в совершении смертельного ДТП.

Установлено, что авария произошла днем 19 июня прошлого года. мужчина ехал по гравийной автомобильной дороге без водительского удостоверения и в наркотическом опьянении. Водитель и два его пассажира не были пристегнуты.

Амурчанин не остановился по требованию сотрудников полиции и продолжил ехать со скоростью больше 90 км/ч. он не выбрал необходимый боковой интервал, не справился с управлением и наехал на ехавшую впереди коммунально-строительную машину. От этого легковушка вылетела на обочину и перевернулась. Водитель покинул место аварии. От полученных травм один из пассажиров скончался на месте происшествия.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.