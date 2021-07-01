В Благовещенске водитель сбил 4-х летнюю девочку

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Во дворе по улице Октябрьской водитель совершил наезд на 4-х летнюю девочку. Об этом сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

- В Благовещенске, во дворе д. 233/1 по ул. Октябрьская, водитель, управляя автомобилем Toyota Blade, совершил наезд на девочку-пешехода 2016 года рождения, выбежавшую из-за припаркованного вдоль двора автомобиля. В результате происшествия 4-х летняя девочка с травмами доставлена в больницу, - говорится в сообщении.

Закончился первый месяц летних каникул и сотрудники Госавтоинспекции, с горечью констатируют тот факт, что без ДТП он не прошел. Во время летних каникул дети всех возрастов массово проводят время на улице и вне учебного процесса многие забывают правила поведения на дороге и около проезжей части, в том числе и при управлении велосипедами и самокатами.

Так, всего с начала 2021 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 24 ДТП с участием несовершеннолетних, 5 ДТП уже произошли именно в июне, из которых два произошло по собственной неосторожности самих детей (велосипедист и пешеход).

- Родителям необходимо как можно чаще разъяснить и напоминать детям правила при управлении велосипедом, правила поведения во дворах, а также не забывать контролировать их досуг, местонахождение, а также не допускать их к играм вблизи дороги – обратила внимание Ирина Викторовна Самарина старший инспектор ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».