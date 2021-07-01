В Благовещенске восстановят движение автобусов по маршруту 41с

Ранее на маршрут вернулся и автобус под номером 1 Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Движение автобуса по маршруту 41с будет восстановлено, в связи со снятием ограничений на движение транспорта. Ограничения были вызваны подтоплением дороги на ул. Ленина в районе села Верхнеблаговещенское.

Ранее было восстановлено движение автобуса по маршруту №1, по причине открытия дороги по улице Набережная села Белогорье.

Движение автобусов по маршруту 41с было прекращено в субботу, 26 июня, в связи с затоплением дороги по улице Ленина в районе Верхнеблаговещенского. Напомним, 24 июня также было прекращено движение автобусов по маршрутам 40с и 46с, также по причине подтопления участков дорог.