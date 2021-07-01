Для некоторых амурчан вводится обязательная вакцинация от COVID-19

Показатель заболеваемости за последний месяц вырос в 4 раза Фото: минздрав Амурской области

В последние недели в Приамурье отмечается рост зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости за последний месяц вырос в 4 раза. Возросли объемы госпитализации. Интенсивность процесса нарастает. В него включены те группы населения, которые ранее не были задействованы в эпидпроцессе. Сегодня они болеют.

Эпидемиологическая ситуация усугубляется сложной гидрологической обстановкой. В области действует режим ЧС межрегионального характера федерального уровня реагирования. Возрастает угроза возникновения и распространения коронавируса, в том числе при формировании групп населения на пунктах временного размещения.

- Все эти факторы формируют дополнительные риски. Именно этим обусловлено издание этого постановления, - отметила главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Это работники сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, МФЦ, работники такси и т.д.

Кроме того, в перечне категорий лиц, для кого вакцинация становится обязательной: студенты старше 18 лет, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, «вахтовики», волонтеры, а также государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов и лица, подлежащие призыву на военную службу.

- Необходимые объемы поставок вакцины в область будут организованы. Все эти люди должны быть провакцинированы, - сказала Ольга Курганова.