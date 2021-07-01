Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту «Благовещенск»

Фото: Олег ЛЕШТАЕВ

В аэропорту «Благовещенск» совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «ИрАэро», направлявшийся из Благовещенска в Южно-Сахалинск рейсом РД-315 (время вылета в 9:59 из Благовещенска).

В авиакомпании информируют, что на 36 минуте полета был объявлен возврат борта в аэропорт вылета по технической причине.

- Аэропорт «Благовещенск» привел службы в оперативную готовность для принятия самолета с пассажирами. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Повреждений на воздушном судне нет, пассажирам помощь не потребовалась – сообщает пресс служба аэропорта Благовещенска.

На борту рейса находилось 90 пассажиров и 6 членов экипажа.

За информацией о задержке рейса рекомендуем следить на онлайн табло аэропорта «Благовещенск».