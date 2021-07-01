В связи с паводком водозаборы Благовещенска продолжают гиперхлорирование воды

Воду рекомендуют отстаивать по полчаса Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В воде реки Амур специалистами «Испытательного центра исследования качества воды ООО «АКС» наблюдается высокое микробное число. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Благовещенска совместно с амурским управлением Роспотребнадзора принято решение о гиперхлорировании воды на водозаборах «Амурский» и «Северный». После очистки вода, подаваемая в город, соответствует нормам СанПиН.

- Режим гиперхлорирования воды продолжает действовать в Благовещенске с 24 июня 2021 года. Летучее соединение хлора не опасно, мы лишь рекомендуем населению перед употреблением воды оставлять ее в открытой емкости на 30 минут – сообщила Галина Курочка, главный технолог ООО «Амурские коммунальные системы».

Напомним, водозабор «Северный» работает в штатном режиме. Водозабор «Амурский» в технологическом. На предприятиях ведется непрерывный технологический и экологический мониторинг. На водозаборах «Амурский» и «Северный» создан запас реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды в период прохождения паводка.