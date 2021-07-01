В отдельных районах Амурской области ожидаются дожди и грозы

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Синоптики прогнозируют в пятницу, 2 июля, переменную облачность, в отдельных районах ожидаются дожди и грозы. Утром и ночью туман, дымка. Также утром будет дуть слабый восточный ветер, который днём поднимется до умеренного.

Ночью на севере Приамурья температура опустится до +10…+15 градусов, в южных районах до +12…+17 градусов Цельсия.

Днем температура в Амурской области составит +22…+27 градусов Цельсия, в отдельных районах +15…+20 градусов Цельсия.

На данный момент в Благовещенске переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура +20+22 градуса Цельсия, ночью опустится до +15…+17 градусов Цельсия.