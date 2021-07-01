Житель Сергеевки запер домашних животных в сарае перед подтоплением и уехал

Пока это единственный подобный случай в регионе Фото: Правительство Амурской области

Вопиющий случай гибели скота во время подтопления села зафиксирован в Сергеевке Благовещенского района. По информации главы района Евгения Седых, мужчина просто запер животных в сарае перед ожидаемым подтоплением и уехал в областной центр. В результате погибли коза, два поросенка, а также собаки, находившиеся на подворье.

Между тем, в Сергеевке, как и во всех остальных населенных пунктах, которым по прогнозу гидрологов грозило подтопление, была заблаговременно организована эвакуация сельхозживотных. Специалисты заранее разработали маршруты и отогнали скот на возвышенности или в подготовленные для этого помещения. Также заранее были решены вопросы по кормлению и контролю состояния животных, в том числе оставшихся на территории населенных пунктов или спасаюзихся от воды на крышах домов.

На сегодняшний день это единственный зафиксированный в регионе подобный случай.

- Плановая эвакуация в Сергеевке прошла по графику, позже сотрудники МЧС помогли вывезти животных, владельцы которых от эвакуации изначально отказались. Всего из пяти подтопленных сел Благовещенского района (Марково, Сергеевки, Владимировки, Игнатьева и Усть-Ивановки) эвакуировано 624 головы КРС, 463 головы МРС, 150 голов птицы, 53 свиньи и 80 лошадей, - рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Трупы погибших животных обнаружили, когда начала сходить вода, и специалисты приступили к осмотру подворий.

На текущий момент сотрудники амурского управления ветеринарии утилизировали останки животных. После этого специалисты обработали сарай и территорию подворья генератором холодного пара.

- Поскольку вода из Сергеевки уже уходит, специалисты управления ветеринарии приступили к дезинфекции населенного пункта. Противоэпизоотический отряд работает в селе с раннего утра. Сегодня в помощь специалистам выехал ДУК. Дезинфекция — обязательная процедура после паводков, поскольку разлившаяся вода резко повышает риски возникновения очагов различных инфекций, в том числе и опасных для человека, - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.