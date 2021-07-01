Еще 83 амурчанина заболели коронавирусом

На коронавирус обследовано больше миллиона человек Фото: Правительство Амурской области

За сутки 1 июля в Амурской области выявлено 86 новых случаев COVID-2019. У 52 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (60%), у 34 – в виде пневмонии (40%), сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки составляет 0,4 %, показатель заболеваемости – 3092,17 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 176 случаев.

Всего обследовано на COVID 1 033 301 человек, в том числе за последние сутки – 2 385.