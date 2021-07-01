В Благовещенске экстренно приземлился самолет

Пострадавших нет Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ

В аэропорту Благовещенска вынужденно приземлился самолёт. По этому факту амурские следователи начали доследственную проверку.

По версии следствии, авиалайнер SSJ-100, следовавший рейсом № 315 Благовещенск-Южно-Сахалинск, после взлёта вернулся обратно в аэропорт. Это произошло сегодня утром, 1 июля.

- В настоящее время на месте инцидента следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Известно, что пострадавших нет. Приземление прошло в штатном режиме.