Василий Орлов: «Мы не допустим попадание воды в населённые пункты»

На сегодня для проведения работ по защите населенных пунктов задействована группировка почти 1 700 человек Фото: Правительство Амурской области

Сегодня, 1 июля, глава региона посетил южные районы области, куда спускается гребень паводка, и посмотрел, как там проведены превентивные мероприятия.

- Считаю, что работа организована хорошо, и мы не допустим попадание воды в населённые пункты, - резюмировал губернатор.

Так, в селе Новопетровка Константиновского района на защиту села встали все жители. Сельчане вместе со спасателями из Сибири несколько дней возводили сотни метров дамбы. Женщины наполняли мешки песком, мужчины вместе со спасателями их переносили к реке и вручную укладывали дамбу, т.к. транспорт не мог так близко подойти к берегу. Серьёзную помощь оказали и местные предприятия, которые предоставили транспорт, помогли с доставкой песка.

В селе Калинино Михайловского района камчатские спасатели и волонтёры провели отсыпку дамбы, относительно 2013 года увеличили резервуар для воды. Глубина дамбы сейчас порядка 14-15 метров. Благодаря тому, что дамба сдерживает воду, в селе нет подтопленных домов.

По поводу затопленных сельхозугодий губернатор рекомендовал аграриям отработать с минсельхозом.

- Делаем, как в 2019 году – актируем, подаём документы. Кормом для животных тоже поможем. Мы вас не оставим, в этом плане не переживайте, - успокоил сельчан губернатор Василий Орлов.

Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов, от Благовещенска и до Константиновки наблюдается устойчивый спад воды: «Гребень прошёл Амурскую область, незначительное превышение ещё на Иннокентьевке Архаринского района. Дальше гребень уходит в Еврейскую автономную область».

На сегодня для проведения работ по защите населенных пунктов задействована группировка почти 1 700 человек, спасатели распределены по всем районам вдоль Амура, которые подвержены подтоплению.

- Благодаря нашим расчётам, прогнозам и группировке спасателей, которая заблаговременно была распределена в населённые пункты, удалось спасти более 400 домов, которые попадали под подтопление, - сообщил Игорь Смирнов.

Спасатели после схода воды будут проводить откачку воды, просушку домов, оказывать адресную помощь населению. Вместе с управлением ветеринарии помогут жителям в дезинфекции придомовых территорий.