В Благовещенске из окна выпал годовалый ребенок

Следователи проводят проверку Фото: Прокуратура Амурской области

В Благовещенске из окна четвертого этажа выпал ребенок. Происшествие произошло вчера, 1 июля, около 20 часов, в районе многоквартирного жилого дома по улице Чайковского.

Как сообщают в Следственном Управлении Следственного Комитета России по Амурской области, с тяжелыми травмами малыша доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По предварительным данным оба его родителя находились дома.

По факту падения следственным отделом по городу Благовещенск СУ СК РФ по Амурской области проводится доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.