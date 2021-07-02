Василий Орлов наблюдал за десятым пуском с космодрома Восточный

С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников Фото: Роскосмос

1 июля 2021 года в 15:48:33 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 48. В 15:57 мск разгонный блок отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории.

По телеметрической информации, старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение предстоящих 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут отделяться (группами по четыре спутника) от российского «разгонника» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Выведение космических аппаратов обеспечивается на орбиту высотой 450 км, после они самостоятельно выводятся в 12 заданных плоскостей.

С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 254-х. Таким образом, орбитальная группировка будет укомплектована на 100% для покрытия всех регионов к северу от 50-й широты. Этот пуск позволит открыть полноценный доступ к услугам на территории Великобритании, Аляски, Северной Европы, Гренландии, Исландии, континентальной части США, в морях Северного Ледовитого океана и Канады.

Сегодняшний пуск стал пятым коммерческим с космодрома Восточный, реализуемым по контрактам компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem для оператора спутниковой группировки OneWeb с российского космодрома.