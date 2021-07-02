В Приамурье коронавирусом заболели больше 90 человек

Обследовано на коронавирус больше миллиона человек Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 2 июля в Амурской области выявлено 91 новых случая COVID-2019. У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 26 – в виде пневмонии (29%), сообщает амурское Управление Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки составил 0,4 %, показатель заболеваемости – 3103,81 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 267 случаев.

Всего обследовано на COVID 1 035 695 человек, в том числе за последние сутки – 2 394.