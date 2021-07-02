В Благовещенске можно поставить прививку от коронавируса на следующей неделе

В мобильный пунктах ставят вакцину "Спутник V" Фото: Минздрав Амурской области

С 5 по 11 июля на набережной реки Амур в районе ул. Калинина, 1, а также в микрорайоне в фойе филиала ОКЦ «Харбин» (ул. Институтская, 3) жители Благовещенска смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции. Мобильные пункты вакцинации будут работать с 17:00 до 20:00, в выходные дни с 16:00 до 20:00.

Желающим поставить прививку при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

В мобильных пунктах вводится первый компонент вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Через 3 недели пациентам нужно получить второй компонент вакцины. Всем пациентам мобильных пунктов врачи вручают памятки с указанием даты и адреса поликлиники, в которую необходимо обратиться для вакцинации вторым компонентом.