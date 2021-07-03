В Амурской области за последние сутки 96 человек заболели COVID-19

Общее число летальных случаев в Приамурье выросло до 307

В Амурской области 3 июля зафиксировали 96 новых случаев заражения ковидом. Такие данные предоставили на официальном сайте мониторинга заболевания стопкоронавирус.рф.

Также за последние сутки 46 ковидных пациентов выздоровели. 2 человека скончались.

Таким образом, общее число заболевших амурчан с начала пандемии выросло до 24 363. Общее число – до 23 353. Число умерших – до 307.

Всего в России за последние сутки заболели 24 439 человек. Выздоровели – 17 899. 697 человек скончались. Общее количество заболевших россиян с начала пандемии – 5 585 799. Среди них 5 053 417 выздоровели, 137 262 – умерли. Число активных случаев на сегодня – 395 120.