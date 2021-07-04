В Приамурье за сутки коронавирус выявили у 93 человек

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Новые случаи коронавируса зарегистрировали в Амурской области. По информации официального сайта мониторинга заболевания стопкоронавирус.рф, за сутки вирус выявили у 93 амурчан.

44 человека выздоровело за сутки. Летальных исходов не зафиксировано.

По итогу, в Амурской области зафиксировано 24 456 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 23 397 завершились выздоровлением, 307 – летальными исходами.

Всего в России за последние сутки заболели 25 142 человек. 15 484 выздоровели. 663 человека умерло за сутки.