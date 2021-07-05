Волна «минирований» вновь прокатилась по Благовещенску

На место выехали оперативные службы Фото: Анастасия НАГАЙКО

Волна «минирований» вновь прокатилась по областной столице. С утра, 5 июля, сообщения об этом стали поступать в оперативные службы города.

- Очередная волна «минирования» прокатилась сегодня утром по Благовещенску. На эту минуту злоумышленников «заинтересовали» детские сады №60, №32, №5, №4, школы №12, 27, 14, 28, 13 бизнес-центр на Зейской, 227 и АмГУ. После получения сигналов, все оперативные службы выехали по адресам, - сообщил о произошедшем мэр Благовещенска Олег Имамеев.

К примеру, в центре города здание окружили сотрудники полиции, спасатели и Росгвардия, также на месте стояла машина скорой помощи.

ОБНОВЛЕНО 10.59

Все вызовы оказались ложными.