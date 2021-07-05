В Приамурье произошло жесткое ДТП: погибли все участники

Авария произошла вечером Фото: соцсети

Страшное ДТП произошло вчера вечером, 4 июля, на трассе Белогорск – Возжаевка. Столкнулись два автомобиля, погибли трое человек.

Кадры с места происшествия сразу попали в соцсети. В полиции рассказали подробности аварии.

- Сегодня около 16:40 на автодороге в Белогорском районе произошло ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Progres и автомобиля Toyota Nadia. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли: водитель автомобиля Toyota Nadia – мужчина 1960 года рождения, водитель автомобиля Toyota Progres 1990 года рождения, а также пассажир автомобиля Toyota Nadia 1961 года рождения, – сообщили в УМВД России по Амурской области.

Сейчас сотрудниками полиции устанавливается причина произошедшего, проводится проверка.

ОБНОВЛЕНО 11.16

Прокуратура Белогорского района проводит проверку по факту аварии.

Ведомством установлено, что на федеральной дороге «Чита - Хабаровск» на территории Белогорского района 31-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, и столкнулся с транспортным средством, которым управлял 61-летний мужчина. В машине также находилась его 60-летняя супруга.

Прокуратура Белогорского района выяснит обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».