Примечательно, что многие люди настроены положительно Фото: Правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить обследование пострадавших от паводка домов. В первую очередь необходимо провести оценку серьезно подтопленных строений, которые, скорее всего, будут признаны аварийными и не пригодными для проживания. Также необходимо в короткие сроки уточнить потребность жителей пострадавших территорий в строительных материалах.

- В первую очередь комиссии должны заходить в дома, которые вызывают сомнения в их пригодности для проживания. Если они будут признаны аварийными, нужно будет в кратчайшие сроки выплатить владельцам компенсации, чтобы они имели возможность быстрее купить себе другое жилье. Ускориться нужно и по строительным материалам. Главам необходимо адресно уточнить у людей, какие им нужны стройматериалы и сколько – ремонт нужно делать уже сейчас, задержки здесь недопустимы, - отметил Василий Орлов.

Там, где это возможно, специалисты регионального минтранса уже приступили к восстановлению дорог. В частности работы ведут на пострадавшем участке трассы Благовещенск-Бибиково, идет восстановление моста. В 10 муниципальных образованиях работают 18 комиссий по оценке ущерба.

Как рассказал министр строительства области Николай Сибиряков, в ближайшее время комиссии начнут работать также в Шимановском районе. По социальным объектам предварительный ущерб составляет порядка 90 миллионов рублей. От воды пострадали здания детского сада и амбулатории в Сергеевке, а также ФАПов в Игнатьево и Владимировке.

Решаются вопросы с помощью пострадавшим аграриям. По данным регионального минсельхоза, на сегодняшний день больше 60 сельхозпредприятий потеряли свои посевы, это больше 40 тысяч гектаров.

- Мы подсчитываем количество животных по всем подтопленным населенным пунктам. Специалисты рассчитают количество корма, необходимого на три месяца. Людям, у которых от воды пострадали дом, подтопило подворье, необходимо помочь. Кроме этого, в экстренном порядке мы уже завезли корм для скота в Сергеевку, три тонны кормов отправлены в Марково, - рассказал министр сельского хозяйства области Олег Турков.

Кроме того, рассматривается вопрос помощи сельхозпредприятиям, находящимся в зоне подтопления, если у них затопило пастбища и поля с кормовыми культурами.

Как рассказали главы пострадавших районов, на сегодняшний день люди возвращаются в свои дома. В селах работают комиссии по оценке ущерба и приему заявлений на выплаты. Наиболее сложной остается ситуация в Благовещенске и Благовещенском районе, где еще остаются подтопленные дома. В остальных районах уже активно идет восстановление разрушенного, люди начинают ремонтировать дома.

- Посетили все домовладения в Петропавловке. В селе много серьезно пострадавших домов, четыре из них – особенно сильно. Их владельцам предложили временно переехать в соседнее село Буссе, где есть свободный жилой фонд, пока согласились только две семьи. Большинство жителей уезжать никуда не хотят. Откачку воды и дезинфекцию в селе закончили, и люди на своих огородах начали заново сажать картошку, морковь и свеклу. Надежда у людей есть, многие настроены позитивно, - рассказала глава Свободненского района Эльвира Агафонова.