В детском саду Благовещенска обнаружились нарушения санитарии

Против ИП были возбуждены административные дела Фото: архив

В конце июня из одного из частных детских садов Благовещенска сбежал полуторагодовалый ребенок. Видео с малышом попало в социальные сети и послужило поводом для прокурорской проверки.

В ходе нее было обнаружено, что в учреждении не соблюдались санитарные нормы и требования пожарной безопасности.

В прокуратуре рассказали, что в детском саду за детьми присматривали неуполномоченные лица, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам. Они не проходили периодических медицинских осмотров, не имели профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и аттестации с допуском к работе.

Кроме того, для детей не был организован питьевой режим. В саду не проводились мероприятия для борьбы с возникновением и распространением инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений.

Также выяснилось, что в помещении были нарушены требований пожарной безопасности.

По результатам проверки прокуратура Благовещенска в отношении индивидуального предпринимателя, организующего данные услуги, возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей», по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».