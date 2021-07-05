Василий Орлов: «В Амурской области заняты все вакансии земских учителей на 2021 год»

До 1 декабря по два миллиона рублей будут переведены на счета учителей Фото: Правительство Амурской области

Министерством образования и науки Амурской области сформирован полный список педагогов, которые закроют остродефицитные вакансии и получат по два миллиона рублей по программе «Земский учитель». Свободных должностей не осталось.

Новых учителей ждут в 38 школах, расположенных в 36 поселениях 24 муниципальных образований региона. В образовательных организациях планируется трудоустроить 16 учителей иностранного языка, 16 – физико-математических дисциплин, 6 преподавателей русского языка и литературы, 1 – истории и обществознания, 2 – химии и биологии. По 35 вакансиям педагогам будет предоставлено жилье, по шести – предусмотрена компенсация части расходов на его аренду.

В школе села Гонжа Магдагачинского района с нетерпением ждут учителя английского языка. Туда по федеральной программе планируется направить педагога из Республики Алтай.

- Острая необходимость в учителе английского языка появилась в этом году. До этого на протяжении нескольких лет в нашей школе работал педагог из другой территории, который приезжал к нам два раза в неделю. Работать так в новом учебном году нет возможности. Хорошо, что мы вошли в программу «Земский учитель», по которой кадровый пробел будет оперативно восполнен, – рассказали в образовательной организации.

До 20 августа педагогам, прошедших конкурсный отбор, необходимо заключить договор о трудоустройстве в школах, до 15 сентября – трехстороннее соглашение о сотрудничестве (учитель-школа-министерство образования и науки области). В октябре деньги на выплаты поступят из федерального бюджета в областной. До 1 декабря по два миллиона рублей будут переведены на счета учителей, открытые в кредитных организациях.

- В случае отказа педагога от участия в программе его место будет предложено следующему участнику конкурсного отбора, который занимает вторую позицию в рейтинге претендентов. Однако потом такой учитель больше не сможет участвовать в проекте, – уточнили в отделе общего образование регионального Минобрнауки.

Проработать на одном месте учителя, прошедшие по программе, должны не менее пяти лет.

- В Амурской области заняты все вакансии земских учителей на 2021 год. В прошлом году в регионе было трудоустроено 47 земских учителей. В целом приезжие педагоги дают положительный отзыв о регионе. В некоторых территориях (например, Шимановске, Благовещенском, Тындинской, Ромненском районах) они приглашают работать в Приамурье своих коллег из других субъектов, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – В нашей области «земским учителям» дается полный простор для самореализации. К примеру, двое из них приняли участие в областном конкурсе «Учитель года», где учительница из Норска (Селемджинский район) стала призером и была поощрена финансово.

Финансирование программы «Земский учитель» рассчитано на три года. В 2022 году по два миллиона рублей будет выплачено еще 38 педагогам, которые пройдут конкурсный отбор.