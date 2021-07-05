В Приамурье коронавирусом заболели почти 100 человек

Зарегистрировано две новых смерти Фото: Правительство Амурской области

За сутки 5 июля в Амурской области выявлено 98 новых случаев COVID-2019. У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67%), у 32 – в виде пневмонии (33%).

Темп прироста за последние сутки составляет 0,4 %, показатель заболеваемости – 3140,52 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 554 случаев.

Всего обследовано на COVID 1 043 090 человек, в том числе за последние сутки – 2 275.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, продолжают лечение 801 человек. Из больниц выписаны 47 амурчан, за весь период выздоровели 23 444 человека.

Зарегистрированы два новых летальных исхода от коронавируса. За весь период скончались 309 амурчан.