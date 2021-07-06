В Благовещенске из-за халатности полицейского пострадали дети

Уголовное дело рассмотрит суд Фото: архив

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело против 32-летней сотрудницы полиции города. Женщина обвиняется в халатности, повлекшей нарушение прав и законных интересов детей.

В ходе расследования установлено, что с 2016 по 2021 годы обвиняемая работала в одном из отделов полиции города. В силу своих должностных обязанностей она должна была принимать меры по профилактике правонарушений в отношении детей.

Узнав, что в одной из семей царит социальное неблагополучие, родители детей систематически употребляют алкоголь и наркотики, не воспитывают детей и жестоко обращаются с ними, сотрудница полиции не поставила маму и папу на профилактический учет. Это привело к тому, что родители совершили в отношении своих детей тяжкое преступление, причинив им физические и психические страдания.

По существу уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд.