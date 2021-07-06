Из-за коронавируса в Белогорске отменили День города

Горожане нормально восприняли отмену праздника Фото: администрация Белогорска

В Белогорске из-за распространения коронавируса отменен день города. Об этом сообщил мэр города Станислав Мелюков на своей странице в инстаграм.

Праздник должен был пройти еще 12 июня, но из-за коронавируса мероприятие было перенесено на 8 августа. Однако и в этот раз Станислав Мелюков принял подобное решение.

- Как уже все поняли, празднования Дня города в этом году тоже не будет. Думаю, что к 8 августа, на которое мы его перенесли, придётся пик третьей волны, – отметил глава Белогорска.

Жители города спокойно отнеслись к отмене празднования Дня города.