Пострадавшим от паводка амурчанам предоставят отсрочку по кредитам

В том числе речь идет о сельхозтоваропроизводителях и субъектах МСП Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Банки Приамурья готовы рассмотреть возможность реструктуризации действующих кредитов пострадавших от паводка амурчан. Соответствующие рекомендации по инициативе губернатора Василия Орлова в адрес всех кредитных учреждений направлены министерством экономического развития и внешних связей области.

- Паводок этого года, не смотря на свою кратковременность, принес значительный материальный ущерб жителям подтопленных территорий. Понимаем, что действующие кредитные обязательства могут стать дополнительной нагрузкой для пострадавших лиц. В связи с этим банки региона выразили готовность пойти на встречу и рефинансировать займы. Для этого амурчанам, проживающим в зоне подтопления, необходимо направить заявление о предоставлении отсрочки в банк, где ранее был оформлен кредит. При этом, условия рефинансирования в каждом банке могут быть индивидуальны и зависеть от ряда таких факторов, как размер и срок кредита, материальное положение заемщика и т.д., - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

Получить отсрочку по кредитам смогут амурчане, пострадавшим от последствий наводнения 2021 года. Мера поддержки коснется как физических, так и юридических лиц. В том числе речь идет о сельхозтоваропроизводителях и субъектах МСП.

Напомним, что согласно распоряжению губернатора области, граница зон ЧС регионального характера в настоящее время затрагивает территории 17 муниципалитетов Приамурья. В их числе Архаринский, Благовещенский, Зейский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Свободненский, Сковородинский, Серышевский, Тамбовский и Шимановский районы, Белогорский, Завитинский, Ивановский и Тындинский муниципальные округа, а также город Благовещенск.