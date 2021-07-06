Испортившие лавочки на набережной подростки искупили свою вину

В наказание мальчишки очищали сквер от мусора Фото: Олег Имамеев

В Благовещенске нашлись подростки, испортившие клумбы на площади Ленина. На мэра города Олега Имамеева вышла мама одного из ребят. Женщина извинилась и сообщила, что мальчики искренне раскаиваются. Об этом Олег Гатауллович написал в своем инстаграм.

- Не знаю, насколько это соответствует действительности. Хочется, конечно, верить, что именно так. Пацаны-то совершенно нормальные и адекватные. Так или иначе ребята изъявили желание исправить то, что натворили. Что само по себе уже хороший знак, - отметил градоначальник.

Очищать от краски испорченные сложные поверхности ребятам не доверили. За них это сделали специалисты. Но свой индивидуальный курс трудотерапии они получили. Взяв перчатки и мешки, мальчишки очищали сквер Мухина от случайного мусора.

- По признанию самих ребят, раскрасить лавочку они решили просто от безделья. Нечем им заняться на летних каникулах. И вот здесь уже многое зависит от нас - взрослых. Дорогие друзья! Я понимаю, что сейчас тяжелое время. Пандемия и связанные с ней ограничения и многие другие проблемы. Но тем не менее, находите возможность занять своих детей. Обращайте на них свое внимание. И не будет лишним хотя бы на этом примере объяснить им, что такое хорошо и что такое плохо, - обратился к родителям городских детей мэр.