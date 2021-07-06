97 случаев коронавируса зарегистрировали 6 июля в Приамурье

Чтобы уберечься от вируса, амурчане проходят вакцинацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области к вечеру 6 июля подтвердили 97 новых фактов заражения коронавирусом. При этом за сутки были обследованы 2 277 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приамурью.

- У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68%), у 30 – в виде пневмонии (31%), у 1 - в бессимптомной форме (1%), - рассказали в ведомстве.

Таким образом, всего в регионе зафиксирован 24 651 случай COVID-19. Уровень заболеваемости остается высоким, что ранее послужило причиной для введения в Амурской области обязательной вакцинации групп риска.

По последним данным, в Амурской области проведено 1 045 367 исследований на новую коронавирусную инфекцию.