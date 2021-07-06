«Нацпроект дает свои плоды»: амурский выпускник получил 100 баллов на двух экзаменах

В Амурской области появился двукратный стобалльник ЕГЭ. Им стал выпускник гимназии №1 города Благовещенск Максим Сказкин. Он безукоризненно справился с заданиями госэкзаменов по русскому языку и информатике – результаты последнего стали известны сегодня. Молодой человек является губернаторским стипендиатом за отличную учебу и мечтает о профессии в сфере IT.

- К экзамену по информатике начал усиленно готовиться еще с десятого класса. Информатикой и языками программирования интересуюсь давно, поэтому какой-то материал осваиваю самостоятельно, что-то – на дополнительных занятиях в БГПУ, – поделился Максим. – В этом году экзамен по информатике проходил в новом формате – все задания выполнялись только на компьютерах. Сначала были опасения, что могут быть технические неполадки, например, свет выключат и придется идти на пересдачу. Но все прошло хорошо и комфортно. Более того, компьютерный формат для испытания по информатике подходит больше, чем бумажный, так гораздо удобнее.

ЕГЭ по информатике писали 417 человек. По сравнению с прошлым годом количество выпускников, набравших 76 баллов и выше, увеличилось, также вырос средний балл по области. Более 90 баллов (помимо стобалльника Максима Сказкина) набрали пять человек – представители Алексеевской гимназии, школ №26 и 28 Благовещенска, лицея БГПУ и школы №1 Завитинска.

- В современном мире знания информационных технологий необходимы в любой отрасли экономики, на этом сегодня завязана любая отрасль. Поэтому важно еще в школьном возрасте учить детей ориентироваться в IT-пространстве. Для этого в образовательных организациях Амурской области создается соответствующая материально-техническая база, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Благодаря реализации в регионе национального проекта «Образование», нам удалось повысить качество образования в сфере информационных технологий.

В 68 амурских школах оборудованы современные кабинеты информатики — в рамках работы центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Также школы и колледжи области подключают высокоскоростной Интернет и получают современную компьютерную технику.

- Так, в 2021 году по программе «Цифровая образовательная среда» для 48 учреждений закупят 1392 единицы техники, а в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 57 учебных заведениях городах и селах будет проведен высокоскоростной Интернет, - добавил глава области.

К настоящему времени неизвестными остаются результаты ЕГЭ по французскому и немецкому языкам, а также итоги испытаний в резервные сроки.