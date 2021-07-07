В Благовещенске прокуратура проводила проверку по факту ДТП и нашла нарушения в детской площадке

Выяснилось, что на площадку без проблем сможет заехать автомобиль Фото: архив

В Благовещенске прокуратура начала проверку по факту аварии, в которой пострадал шестилетний мальчик. В ходе проверки обнаружились нарушения в обустройстве детской игровой площадки во дворе дома №44 по улице Театральная.

Установлено, что ДТП произошло 5 июля в 18.00 часов. Во дворе дома 46-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, наехал на ребенка, выбежавшего из-за стоящего автомобиля.

Ребенок находился во дворе один. В результате аварии он получил ушибы и был доставлен в медицинское учреждение.

Проверка показала, что ограждения детской площадки, расположенной на придомовой территории, нет, также имеются проходы, в том числе со стороны автостоянки и пешеходной дорожки.

- Таким образом, детская площадка является проходной, и возможен заезд автотранспорта на ее территорию, что не обеспечивает безопасность детей во время нахождения на ней, - пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании. Кроме того, ведомством города организована проверка исполнения родителями ребенка своих обязанностей по присмотру за ним.

Устранение нарушений находится на контроле.