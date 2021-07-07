Губернатор Амурской области поблагодарил спасателей за помощь в ликвидации наводнения

На подмогу Приамурью прибыли 53 человека Фото:Правительство Амурской области

Сегодня, 7 июля, группировка Амурского спасательного центра МЧС России возвращается в Хабаровск. Перед возвращением спасателей домой их поблагодарил глава региона.

- От лица всех жителей хочу поблагодарить за качественную работу. Очень хорошая обратная связь. Вы оперативно пришли нам на помощь и с честью трудились сначала на эвакуации населения и возведении дамб, а после – и на восстановлении населенных пунктов. Наша общая заслуга в том, что мы не допустили человеческих жертв, а в ряде населенных пунктов смогли сдержать приход большой воды. Все мероприятия проводились заблаговременно и на высоком уровне. Мы смогли достойно выдержать это испытание, - сказал губернатор.

Хабаровские спасатели прибыли на помощь амурчанам 21 июня. Они работали на территории Архаринского, Константиновского и Благовещенского районов, выполняли превентивные мероприятия по возведению и укреплению дамб, эвакуации населения. После схода воды проводили аварийно-восстановительные работы, оказывали адресную помощь населению и доставляли гуманитарные грузы.

Всего из Хабаровска прибыло 53 человека, из них 13 человек - военнослужащие срочной службы. Задействовано 13 единиц техники, один беспилотник для мониторинга паводковой ситуации и 2 плавательных транспортных средства.

Исходя из ситуации, принято решение, что тех сил и средств, которые имеются на территории области, достаточно для дальнейшей ликвидации последствий наводнения, поэтому хабаровские спасатели возвращаются к месту постоянной дислокации.

На территории региона продолжают проводить аварийно-спасательные работы спасатели Камчатского и Сибирского спасательных центров МЧС России, всего 200 человек.

В этом году в Амурской области уровень воды в Амуре поднялся выше отметок крупномасштабных наводнений 2013 и 1984 годов.

В результате паводка пострадало 11 районов, оказались подтопленными 975 частных домов, в которых проживают более 2,5 тысяч человек, пострадало десять мостов и 45 участков автодорог.