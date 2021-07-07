Губернатор Амурской области вакцинировался от коронавируса

Губернатор признался, что чувствует себя даже лучше, чем до прививки Фото: Правительство Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил прививку от коронавируса. Он также порекомендовал амурчанам последовать его примеру и как можно быстрее сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Первую прививку от коронавируса глава области сделал сегодня во время командировки в Зейском районе в поселке Верхнезейский. Василий Орлов посмотрел, как здесь идет вакцинация, какие созданы условия и хватает ли вакцины.

- Сегодня поставил первый компонент российской вакцины «Спутник V». Чувствую себя великолепно, даже лучше, чем до прививки. Здесь поставил прививку, так как Зейский район у нас немного отстаёт от среднеобластных темпов вакцинации. Сегодня в среднем по области привит уже 41% от запланированного количества. Здесь цифра чуть меньше - 36%. Поэтому хотел лично убедиться и посмотреть, как организована эта работа. В принципе, убедился - работа организована хорошо. В следующий раз будет возможность следующую прививку поставить тоже здесь через три недели, - сказал Василий Орлов.

Напомним, в регионе работает 230 пунктов вакцинации. Во всех пунктах прививка бесплатная. Также прививку от коронавирусной инфекции можно поставить в любой поликлинике региона.

Всего в регион поступило 184156 доз вакцины, из них 77 ,7 % использовано. В ближайшие несколько дней в Приамурье поступит ещё 3 300 доз вакцины. Дефицита в вакцине нет.