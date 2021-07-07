Прокуратура Благовещенска проверяет детские площадки города

В парке Дружбы большая часть нарушений устранена Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура Благовещенска провела проверку игровой площадки в парке «Дружба». Напомним, поводом к этому послужили публикации в СМИ и социальных сетях о получении на площадке травм детьми.

В ходе проверки были выявлены нарушения правил безопасности при использовании детских качелей и каруселей, которые могли стать причиной детского травматизма.

По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю Общественно-культурного центра. Чтобы узнать, устранены ли нарушения, специалисты ведомства выехали на место во второй раз. Установлено, что большая часть недочетов устранена.

- В частности, руководством парка устранены сколы на столбах, где закреплены качели, концы болтовых соединений защищены от доступа к ним детей, поврежденные канатные тросы заменены на новые, укреплены канаты для лазанья, организованы ежедневные осмотры игрового оборудования на предмет его исправной и безопасной работы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, руководителями учреждения проработан вопрос об исключении фактов перекрытия смежных зон безопасности качелей. О принятых мерах руководство парка дополнительно сообщит в прокуратуру.

Помимо этого, аналогичные мероприятия в настоящее время проводятся в отношении детской игровой площадки, расположенной на набережной Благовещенска. Также организована проверка соблюдения безопасности при эксплуатации аттракционов в городском парке культуры и отдыха.