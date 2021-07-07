100 новых случаев коронавируса подтвердили в Амурской области

Продолжаются исследования на коронавирус в Приамурье Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области зарегистрировали 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть пациентов – 65 человек (65%) – переносит вирус в форме ОРВИ. У трети (33 человека) – пневмония. Двое переносят заболевание в бессимптомной форме.

Темп прироста за последние сутки – 0,4 %, показатель заболеваемости составляет 3165,71 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 751 случаев. Всего обследовано на COVID 1 048 298 человек, в том числе за последние сутки – 2 931.