В августе благовещенцы смогут прогуляться по новому участку набережной

Остались последние штрихи строительства первой очереди участка Фото: администрация Благовещенска

В амурской столице завершаются работы по строительству первой очереди пятого участка набережной протяженностью более 600 метров от улицы Больничной до переулка Пограничного. Во вторник, 6 июля, на участке побывал мэр города Благовещенска Олег Имамеев. Он оценил степень готовности объекта и пообщался с представителем подрядчика.

- Пятый участок набережной у нас делится на очереди. Верхний ярус представлен шестиметровой проезжей частью и пешеходной зоной. Первая очередь в августе будет готова к сдаче в эксплуатацию, но сама процедура сдачи пройдет комплексно. Официально 5-6 участки от Больничной до Нагорной будем сдавать в 2024 году. Нижний ярус пятого и шестой участок будут строиться поэтапно – в 2022 – 2024 годах», – отметил начальник участка АО «Асфальт» Александр Алексеев.

В настоящее время на участке первой очереди продолжаются работы по установке тумб, обустройству тротуаров из плитки, идет подготовка почвы под газоны. Запланированы работы по озеленению.

- Остались последние штрихи строительства первой очереди участка №5 от Больничной до переулка Пограничный. Это пока только верхний ярус набережной. Построено ограждение, пешеходная зона, выполнены работы по освещению участка, – рассказал Олег Имамеев.

Работы по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур ведутся в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска». Проект реализуют за счет субсидии регионального бюджета и федеральных трансфертов.

Работы по строительству пятого участка набережной проводились другой подрядной организацией несколько лет назад и были выполнены более чем на 30%.

В рамках проекта между переулком Пограничным и улицей Нагорной будет обустроена вторая намывная территория площадью 25 гектаров. Сейчас этот участок подтоплен.

- Когда вода упадет, приступим к дефектовке, проведем восстановительные работы, также проведем работы по бетонированию ротонды, шапочного бруса на первом ярусе. Возможно, осенью начнем возведение монолитных участков второго яруса с одновременной отсыпкой территории на шестом участке, – добавил Александр Алексеев.