Городской совет народных депутатов дважды рассматривал инициативу об удалении главы в отставку, однако решение принято не было Фото: Александр ЧЕРНЫХ

По требованию прокурора Зейского района суд досрочно прекратил полномочия главы города Зея в связи с утратой доверия за нарушение требований антикоррупционного законодательства.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» глава города Зея предоставил земельный участок в безвозмездное пользование своей супруге и не принял мер по предотвращению конфликта интересов.

В целях устранения нарушений прокурор Зейского района внес представление председателю Зейского городского Совета народных депутатов.

Не согласившись с действиями прокуратуры, глава города обратился в суд с иском о признании представления незаконным. Суд первой инстанции полностью подтвердил законность требований прокурора. С его доводами согласился и суд второй инстанции: Амурским областным судом решение Зейского районного суда оставлено в силе.

По требованию прокурора Зейский городской совет народных депутатов дважды рассматривал инициативу об удалении главы в отставку, однако решение принято не было.

Прокурор Зейского района обратился в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и потребовал досрочно прекратить полномочия главы города.

Решением Зейского районного суда от 7 июля требования прокурора удовлетворены, принято решение о досрочном прекращении полномочий градоначальника в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Судебное решение обращено к немедленному исполнению.