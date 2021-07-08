В страшной аварии в Амурской области погибли два человека

По предварительным данным, водитель не справился с управлением Фото: архив

Жесткое ДТП произошло в Приамурье минувшей ночью. Как сообщает амурская полиция, в аварии погибли два человека.

Происшествие случилось около 00.35 часов 8 июля на автодороге в Тындинском районе. По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Funcargo не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

- После чего он совершил наезд на препятствие – дерево. В результате ДТП водитель, а также пассажир автомобиля, 1998 года рождения скончались на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.