Василий Орлов посетил площадку строительства второй ветки БАМа

На сегодняшний день уже расчищено порядка 10 гектаров и проложено 5 километров автомобильной дороги Фото: Правительство Амурской области

В поселке Верхнезейский военные-железнодорожники уже приступили к подготовительной части работ по возведению второй ветки БАМа. Сейчас там, где будет делаться насыпь и прокладываться рельсы, идут работы по расчищению лесополосы. Как развернута стройка второго пути БАМа, посмотрел губернатор Приамурья Василий Орлов.

- Для нас Верхнезейский – один из опорных пунктов на БАМе, поэтому он у нас на особом контроле. Наша задача – выполнить все запланированные мероприятия не только по строительству БАМа, но и по благоустройству поселка, - отметил Василий Орлов.

Всего в рамках подготовительных работ военным железнодорожникам предстоит расчистить территорию площадью более 20 гектаров. Помимо основного железнодорожного полотна БАМа-2 параллельно прокладывается притрассовая автодорога-дублер, по которой будет осуществляться доставка грунтов для отсыпки нового полотна и перевозка строительных материалов.

На сегодняшний день уже расчищено порядка 10 гектаров и проложено 5 километров автомобильной дороги. Работы на БАМ-2 военные железнодорожники начали в мае этого года. Сейчас идёт основной этап подготовительных работ.

Отметим, что движение по БАМу не будет приостановлено в связи с прокладкой второй ветки.

Помимо строительства военные железнодорожники активно включились и в жизнь поселка. Совместно с главой поселка Верхнезейский принято решение об открытии памятного знака о строительстве второй ветки БАМа. Открытие знака запланировано в конце июля. Также военные железнодорожники помогают в создании отряда юнармии на базе местной школы.