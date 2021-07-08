Василий Орлов: «Федеральная комиссия по оценке ущерба дорогам области закончит работу на следующей неделе»

Всего в регионе повреждено 7 мостов Фото: Правительство Амурской области

На въезде в село Марково дорожники после схода воды и оперативного обследования моста через реку Хамутина провели аварийно-восстановительные работы. Накануне, 6 июля, ход работ проверил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.

- По плану на восстановление требовалось от 20 до 30 дней, но пока вода была на пике паводка, составлялись сметы, и на выделенные средства резервного фонда области заключались контракты – это нам сократило сроки и позволило оперативно открыть движение автотранспорта по мосту, обеспечить транспортной доступностью население. Также у нас появилась возможность прохода к следующему мосту на подъезде к Сергеевке, в течение недели восстановим еще один мост, - рассказал Дмитрий Лучников.

Напомним, из-за паводка оказались практически отрезаны по дорожной сети села Марково, Сергеевка и Ушаково, были организованы водные переправы, в подтопленные населенные пункты доставлялись продукты и товары первой необходимости. Паводок нанес серьезный ущерб дорожной инфраструктуре Благовещенского района, некоторые села оказались в изоляции. Поэтому одной из первостепенных задач стал вопрос восстановления транспортной доступности.

Всего по оценке комиссии Федерального дорожного агентства Росавтодор в регионе повреждено 7 мостов и 20 водопропускных труб, из-за сильных переливов воды размыло порядка 450 км автомобильных дорог - это 341 участок. На сегодняшний день восстановлен проезд на 144 км дорог, остаются подтопленными 67 участков.

- С 15 июня в регионе работает федеральная комиссия по оценке ущерба. Обследовано 11 муниципальных образований, сегодня три мобильные бригады приступили к обследованию 7 муниципальных образований. Дополнительно планируется обследовать муниципальные образования, пострадавшие от паводков совсем недавно, в июне, - это Ивановский, Тамбовский, Благовещенский и Магдагачинский районы. Завершить «полевые работы» комиссия планирует на следующей неделе, и затем они приступят к оформлению результатов на бумаге, осмечиванию работ, что подтвердит предварительные расчеты ущерба областного Минтранса, и в дальнейшем мы сможем рассчитывать на поддержку федерального центра, - подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов.

Замминистра отметил, что нельзя дать оценку - насколько важен был смытый мост или участок дороги, потому что речь идет об отсутствии транспортной связи, отрезанности населения.

- Доставка продуктов и бытовых вещей, которые используются в повседневности, требует времени. А плановая или экстренная медицинская помощь - это те факторы риска, которые могут возникнуть, если не восстановить проезд оперативно. Сейчас все кураторы Амурупрадора работают в районах и следят за ситуацией, как становится возможным, сразу заключаются контракты и дорожники приступают к восстановлению дорожной инфраструктуры, - сказал Лучников.