Больше 100 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приамурье за сутки

У большинства заболевших зафиксирована ОРВИ Фото: архив

За минувшие сутки в Амурской области выявлено 103 новых случая COVID-2019. По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 58 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (56%), у 45 – в виде пневмонии (44%).

Темп прироста за последние сутки – 0,4 %, показатель заболеваемости составляет 3178,89 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 854 случаев заболевания.

Всего обследовано на COVID 1 051 930 человек, в том числе за последние сутки – 3 632.