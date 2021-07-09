Амурчанин отправится в колонию за избиение полицейского

Прокуратура поддержала государственное обвинение Фото: прокуратура Амурской области

В Белогорске на три года лишен свободы местный житель. Как сообщает пресс-служба амурской прокуратуры, мужчина напал на полицейского при исполнении. Амурчанин признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Судом установлено, что в феврале текущего года осужденный сообщил в местное отделение полиции о том, что удерживает в подвале своего дома родственников, и если через 10 минут полиция не будет у него, то заложники умрут.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину пьяным. В этот момент осужденный стал агрессивно себя вести по отношению к стражам порядка, угрожая ножом и отверткой. Амурчанина удалось задержать. Заложников на месте полиция не обнаружила.

К слову, до этого мужчина уже не раз совершал подобные преступления в отношении представителей власти.

Суд назначил виновному три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.