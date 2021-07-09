В Амурской области начал работу новый электронный дневник

В ближайшее время родители смогут подать заявление в первый класс Фото: Правительство Амурской области

В Приамурье начала работу региональная информационная система «Образование Амурской области», которая пришла на замену платформе «Дневник.ру». Запуск нового электронного ресурса разделен на несколько этапов. В рамках первого для участников образовательных отношений уже доступна функция «Запись в детский сад» и «Проверить очередь».

- В ближайшее время родители смогут подать заявление в первый класс, а также в профессиональную образовательную организацию. Адрес портала – https://portal.obramur.ru/, – сообщили в Центре цифровой трансформации, созданном на базе Амурского областного института развития образования.

Напомним, региональная информационная система «Образование Амурской области» – это единая электронная площадка для педагогов, учеников, студентов, родителей и органов государственного управления. С помощью нее можно записать ребенка в детский сад, школу, ссуз, увидеть расписание занятий и результаты ЕГЭ, пройти учебные курсы и многое другое. Новая площадка имеет вид электронного дневника со всеми выставленными оценками и домашними заданиями.

Система позволяет создать единую цифровую образовательную среду региона, повысить качество образования, получить новые образовательные результаты, автоматизировать управление системой образования, принимать обоснованные управленческие решения, оказывать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, организовать взаимодействие всех участников образовательных отношений.

- Вся образовательная траектория ребенка фиксируется в этой системе. Но не для «отслеживания», а для того, чтобы повысить эффективность обучения, – прокомментировала зампред регионального Правительства-министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Новая платформа – не только школьная система, как многие ее воспринимают, она многоплановая и затрагивает все уровни образования. К примеру, система позволяет ребенку встать в очередь в детский сад и дальше уже в электронном виде «идти» по системе образования до момента окончания им школы или колледжа.

При обнаружении технических ошибок в системе необходимо обратиться в Центр информационных технологий Амурской области по тел.: 8 (4162) 49-42-50. В вопросах методической поддержки, формирования шаблонов, использования системы в образовательном процессе готовы помочь в Центре цифровой трансформации АмИРО, тел.: 8 (4162) 99-15-22.