Для Благовещенска разработаны еще несколько логотипов

Эти логотипы предложила другая группа дизайнеров Фото: Олег Имамеев

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поделился с горожанами новыми логотипами, разработанными для города. Их он опубликовал в своем инстаграм.

- Друзья, три недели назад я выкладывал предложение дизайнеров по созданию неофициального логотипа Благовещенска. Мнения были разные. Кто-то предложенный вариант категорически отверг. Кому-то, напротив, он очень понравился. Тем временем уже другая группа дизайнеров предложила свои варианты логотипа. Смотрите, пишите свое мнение. И скоро все эти предложения вынесу на ваш суд. И вы сами выскажитесь, какой логотип вам нравится и в большей степени соответствует духу Благовещенска, - написал мэр.

Вот, что предлагают разработчики (с пояснениями):

Вариант №2. Разработанный логотип наделён многогранным содержанием и смыслом. Рисунок из пересекающихся полос создаёт узнаваемую текстуру. Прямые углы отсылают нас к регулярной планировке города. Цветовое решение логотипа соответствует цветам флага города Благовещенска. На основе сформированной сетки можно получить вытекающие элементы, характеризующие город.

Вариант №3. Основой для логотипа послужили слова-ассоциации, характеризующие Благовещенск: спокойный, компактный, понятный, прямой, квадратный, уравновешенный, размеренный, уютный, безопасный, доброжелательный, развивающийся, строящийся. В качестве эмблемы использована первая буква названия города. Шрифт имеет квадратную структуру. По схожему принципу разработан ряд иллюстраций. Стильный, современный, простой.

Вариант №4. Логотип основан на силуэтных формах. Буква «Б», первая в названии города, служит фоном для силуэтов. Может быть использована целиком или отдельными элементами – прямоугольники (вертикальный и горизонтальный) и скруглённый элемент. Важные моменты или события города представлены в виде иллюстраций, которые изображены контурами. Это могут быть знаковые архитектурные достопримечательности города Благовещенска, памятники или даже уникальные животные и растения.