Лагерь Гагарина закрыли из-за плохой воды

Дети и сотрудники отправились домой Фото: администрация Благовещенска

Детей, отдыхающих во вторую смену в лагере имени Гагарина, отправили домой. Лагерь покинули около 200 ребят. Причиной закрытия смены стала вода, несоответствующая нормам.

В связи с неблагоприятной паводковой ситуацией, складывающейся в Амурской области, по поручению регионального Роспотребнадзора в лагере были проведены лабораторные обследования воды. По результатам этих исследований вынесено решение о приостановлении работы лагеря и роспуске детей и сотрудников.

Также нескольким ребятам, отдыхающим во вторую смену, поставили диагноз ОРВИ. Проведена обработка помещений.

В лагере будет проведена дезинфекция водопроводной системы. После повторного анализа проб воды примут решение о возможности проведения третьей смены.

Родителям будет сделан перерасчет стоимости путевок и возврат средств через систему кэшбэк Ростуризма на карты «МИР».