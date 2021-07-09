В аэропорту Благовещенска построят новый терминал и обновят всю инфраструктуру

По прогнозу в этом году аэропорт обслужит рекордное количество пассажиров Фото: Правительство Амурской области

Главный аэропорт Приамурья имени Н.Н. Муравьева-Амурского в субботу, 10 июля, отмечает 24-летие. На сегодняшний день международный аэропорт обеспечивает область регулярным межрегиональным, внутренним и международным сообщением.

По прогнозу в этом году аэропорт обслужит рекордное количество пассажиров – порядка 650 тысяч и отправит в рейс около 4 тысяч воздушных судов. В первый год работы предприятия, в 1997 году, службы порта обслужили 121 тысячу пассажиров. На сегодняшний день аэропорт обеспечивает стабильное воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири, Москвой, с международными аэропортами.

- Учитывая реализуемые в области масштабные инвестиционные проекты, а также приграничное положение, дальнейшее развитие аэропорта логично и неизбежно. Чем мы активно сейчас и занимаемся. В апреле подписано концессионное соглашение о развитии аэропорта с победителем конкурса, компанией ООО «АБС». Будет построен новый пассажирский терминал и модернизирована вся аэропортовая инфраструктура, ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году. Это значительно повысит транспортную доступность и уровень обслуживания жителей и гостей Амурской области, - отметил губернатор Василий Орлов.

За весь период объем выполненной работы по обеспечению воздушных перевозок составил 5,9 миллионов пассажиров, на внутренних авиалиниях – 5,4 миллионов человек, на международных – 500 тысяч пассажиров. Обработано 51 тысяча тонн грузов и почты, обслужено 48 тысяч воздушных судов.

- Сегодня главное авиапредприятие ждут большие перемены. Идет строительство новой взлетно-посадочной полосы, отвечающей всем стандартам и требованиям, ввод в эксплуатацию которой позволит принимать разной модификации воздушные суда. Все это раскроет весь потенциал, расширит маршрутную сеть и увеличит пассажиропоток. Создавая безопасные и комфортные условия в обслуживании пассажиров и самолетов, обеспечивая главные стройки грузовыми перевозками, аэропорт несет важную миссию в жизнь всего региона. Коллектив успешно справляется со всеми задачами и давно готов выйти на новый уровень. Желаю смотреть всегда только вперед и идти к новым достижениям, - сказал министр транспорта области Александр Зеленин.

Свою авиационную историю Амурская область начала в 1911 году, тогда жители Приамурья впервые увидели самолет «Форман» русского авиатора Якова Седова, который совершал демонстрационные полеты над Владивостоком, Харбином и Благовещенском. А 9 июля 1967 года в аэропорту Благовещенске приземлился Ан-24, прибывший из Хабаровска. Первый пассажирский рейс на самолете Як-40 из аэропорта Благовещенск был выполнен в мае 1970 года.

- У авиации Приамурья большой путь, немалый путь и у нашего предприятия, нам есть чем гордиться. За прошедшие 24 года объемы авиаперевозок возросли многократно. А сегодняшняя маршрутная сеть связывает Амурскую область с более чем 40 российскими и международными аэропортами – это в три раза больше чем в 1997 году. В успехах нашего аэропорта я считаю, главная заслуга каждой службы и каждого сотрудника, и я бы хотел поблагодарить всех, кто трудился и трудится на нашем предприятии, чьими стараниями мы достойно встречаем свой праздник! - подчеркнул руководитель аэропорта Валерий Шлегель.

Аэропорт Благовещенск является аэропортом федерального значения и единственным международным аэропортом на территории Амурской области.